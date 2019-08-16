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    Гризманн может сменить игровой номер в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассматривает вариант со сменой игрового номера.

    По информации Mundo Deportivo, француз может взять «семерку» после ухода из каталонского клуба полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Гризманн выступал за «Атлетико» под 7-м номером, а после перехода в «Барсу» выбрал цифру «17».

    Форвард может сменить игровой номер до 2 сентября, пока в Испании открыто трансферное окно.

    Коутиньо в ближайшее время станет игроком «Баварии». Сегодня было объявлено о договорeнности об аренде бразильца.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      Allex31 44 минуты назад

      Может быть и играть станет лучше.. взаимопонимание появится с партнёрами..магия чисел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1176

      Derzkiy1 1 час назад

      Толку от номера, лучше играть не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Aleksandeer 2 часа назад

      Гризманн все-же игрок Барселоны или Атлетико, как написано в начале статьи?!)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1102

      Dizayner > Aleksandeer 1 час назад

      бомбардир такой бомбардир))

      0
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