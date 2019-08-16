Гризманн может сменить игровой номер в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассматривает вариант со сменой игрового номера.

По информации Mundo Deportivo, француз может взять «семерку» после ухода из каталонского клуба полузащитника Филиппе Коутиньо.

Гризманн выступал за «Атлетико» под 7-м номером, а после перехода в «Барсу» выбрал цифру «17».

Форвард может сменить игровой номер до 2 сентября, пока в Испании открыто трансферное окно.

Коутиньо в ближайшее время станет игроком «Баварии». Сегодня было объявлено о договорeнности об аренде бразильца.