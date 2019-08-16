Пике – после проигрыша «Атлетику»: «Победа или поражение – это детали»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итог матча первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Баски единственный гол забили на 89 минуте встречи.

«Играть на поле «Атлетика» всегда очень трудно. Соперник с самого начала был лучше физически. Во втором тайме игроки «Атлетика» подсели.

Победа или поражение – это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона», – цитирует футболиста AS.