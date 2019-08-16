Пике – после проигрыша «Атлетику»: «Победа или поражение – это детали»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итог матча первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Баски единственный гол забили на 89 минуте встречи.
«Играть на поле «Атлетика» всегда очень трудно. Соперник с самого начала был лучше физически. Во втором тайме игроки «Атлетика» подсели.
Победа или поражение – это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона», – цитирует футболиста AS.
- «Барселона» проиграла в первом туре Примеры впервые с сезона-2008/09.
- «Атлетик» победил каталонцев в рамках Примеры впервые с 2013 года.
- Следующий соперник «Барселоны» – «Бетис».