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    Пике – после проигрыша «Атлетику»: «Победа или поражение – это детали»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итог матча первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Баски единственный гол забили на 89 минуте встречи.

    «Играть на поле «Атлетика» всегда очень трудно. Соперник с самого начала был лучше физически. Во втором тайме игроки «Атлетика» подсели.

    Победа или поражение – это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона», – цитирует футболиста AS.

    • «Барселона» проиграла в первом туре Примеры впервые с сезона-2008/09.
    • «Атлетик» победил каталонцев в рамках Примеры впервые с 2013 года.
    • Следующий соперник «Барселоны» – «Бетис».

    Источник: AS

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