Директор «Барселоны»: «Есть принципиальная договоренность с «Баварией» по Коутиньо»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор подтвердил, что его атакующий игрок Филиппе Коутиньо близок к трансферу в «Баварию». Немцы возьмут спортсмена в годичную аренду.
«Существует принципиальная договоренность с «Баварией» по Коутиньо», – сказал функционер в эфире телеканала Movistar+.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.