Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Директор «Барселоны»: «Есть принципиальная договоренность с «Баварией» по Коутиньо»

    Директор «Барселоны» Гильермо Амор подтвердил, что его атакующий игрок Филиппе Коутиньо близок к трансферу в «Баварию». Немцы возьмут спортсмена в годичную аренду.

    «Существует принципиальная договоренность с «Баварией» по Коутиньо», – сказал функционер в эфире телеканала Movistar+.

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru