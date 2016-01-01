Директор «Барселоны»: «Есть принципиальная договоренность с «Баварией» по Коутиньо»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор подтвердил, что его атакующий игрок Филиппе Коутиньо близок к трансферу в «Баварию». Немцы возьмут спортсмена в годичную аренду.

«Существует принципиальная договоренность с «Баварией» по Коутиньо», – сказал функционер в эфире телеканала Movistar+.