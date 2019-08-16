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    RAC1: «Бавария» арендует Коутиньо на сезон с правом выкупа

    Атакующий игрок «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «Баварию». По сведениям RAC1, немцы уже договорились об аренде бразильца и он пробудет у них сезон-2019/20.

    При этом баварцы будут иметь право выкупа футболиста. Немецкий клуб возьмет на себя обязательства полностью выплачивать оклад Коутиньо.

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

    Источник: RAC1

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      BlackMurder 4 минуты назад

      вы реально господа админы надоели)))можно писать по факту?он не уйдет с барсы не в аренду,не в псж

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