RAC1: «Бавария» арендует Коутиньо на сезон с правом выкупа

вы реально господа админы надоели)))можно писать по факту?он не уйдет с барсы не в аренду,не в псж
Атакующий игрок «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «Баварию». По сведениям RAC1, немцы уже договорились об аренде бразильца и он пробудет у них сезон-2019/20.
При этом баварцы будут иметь право выкупа футболиста. Немецкий клуб возьмет на себя обязательства полностью выплачивать оклад Коутиньо.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.
Источник: RAC1
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