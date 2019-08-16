RAC1: «Бавария» арендует Коутиньо на сезон с правом выкупа

Атакующий игрок «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «Баварию». По сведениям RAC1, немцы уже договорились об аренде бразильца и он пробудет у них сезон-2019/20.

При этом баварцы будут иметь право выкупа футболиста. Немецкий клуб возьмет на себя обязательства полностью выплачивать оклад Коутиньо.