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    Федотов – о пенальти в матче с «Сочи»: «Надо смотреть, что там произошло. Эпизоды видел плохо»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал интервью после ничьей с «Сочи» (1:1) в шестом туре чемпионата России.

    – Вопрос об эмоциях: испытываете радость, что добыли очко или грусть, что упустили победу?

    – Хорошие эмоции. Ребята в студии сказали, что игра удалась. Зрители получили удовольствие.

    Был ряд эпизодов, в которых надо посмотреть, что там произошло. Пенальти, неназначенный в первом тайме, и следующий пенальти. Не могу ничего сказать – эпизоды видел плохо. Будем посмотреть.

    В остальном ребята показали хорошую выдержку, очень много двигались, моментов много создали. Но надо реализовывать, чтобы выигрывать матчи, быть хладнокровнее. Было достаточно ситуаций, когда нужно было просто попасть в ворота.

    • «Оренбург» с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

    Источник: Sports.ru

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