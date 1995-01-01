Федотов – о пенальти в матче с «Сочи»: «Надо смотреть, что там произошло. Эпизоды видел плохо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал интервью после ничьей с «Сочи» (1:1) в шестом туре чемпионата России.

– Вопрос об эмоциях: испытываете радость, что добыли очко или грусть, что упустили победу?

– Хорошие эмоции. Ребята в студии сказали, что игра удалась. Зрители получили удовольствие.

Был ряд эпизодов, в которых надо посмотреть, что там произошло. Пенальти, неназначенный в первом тайме, и следующий пенальти. Не могу ничего сказать – эпизоды видел плохо. Будем посмотреть.

В остальном ребята показали хорошую выдержку, очень много двигались, моментов много создали. Но надо реализовывать, чтобы выигрывать матчи, быть хладнокровнее. Было достаточно ситуаций, когда нужно было просто попасть в ворота.