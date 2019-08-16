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    Marca: Азар из-за травмы пропустит начало сезона. Он выбыл на 3-4 недели

    Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит старт нового сезона из-за повреждения.

    Сегодня на тренировке 28-летний игрок получил мышечную травму передней части правого бедра. По информации Marca, его восстановление займет от трех до четырех недель.

    Таким образом бельгиец не сыграет в матче первого тура Примеры с «Сельтой», который пройдет в субботу, 17 августа. Также, с большой долей вероятности, футболист пропустит игры с «Вальядолидом» (24 августа) и «Вильярреалом» (1 сентября).

    Азар перешел в «Реал» из «Челси» этим летом за 100 миллионов евро.

    Источник: Marca

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