Marca: Азар из-за травмы пропустит начало сезона. Он выбыл на 3-4 недели

Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит старт нового сезона из-за повреждения.

Сегодня на тренировке 28-летний игрок получил мышечную травму передней части правого бедра. По информации Marca, его восстановление займет от трех до четырех недель.

Таким образом бельгиец не сыграет в матче первого тура Примеры с «Сельтой», который пройдет в субботу, 17 августа. Также, с большой долей вероятности, футболист пропустит игры с «Вальядолидом» (24 августа) и «Вильярреалом» (1 сентября).

Азар перешел в «Реал» из «Челси» этим летом за 100 миллионов евро.