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    Булыкин – об отказе регистрировать его кандидатом в Мосгордуму: «Видимо, есть решение где-то выше, и я кому-то неугоден»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отказе регистрировать его кандидатом в Мосгордуму.

    13 июля рабочая группа окружной избирательной комиссии не стала регистрировать футболиста, определив у него 11,3% недействительных подписей, что на 1,3% превышает допустимый предел. Он обратился в суд, где его жалоба также была отклонена.

    «Вот и подошла к концу моя выборная кампания: верховный суд отклонил мою жалобу. Надеюсь, теперь все успокоились и понимают, что я шeл один без поддержки и согласования властей.

    Смешанные чувства. Одно могу сказать точно: это неоценимый опыт! Жалко, даже не поучаствовал в выборах. Получается, не собрал нужные подписи для этого, но зато понял, кто может поддержать меня в любой ситуации. А какой мощный был пиар! Спасибо всем за него! Особенно Дудю (Юрию, известному российскому блогеру).

    Я благодарен своей команде, которую собрал буквально за пару недель до кампании. Она состояла из тех, кто сам пришeл и захотел помочь. Да, возможно, кто-то специально криво заполнял листы, но это все уже неважно. Я отстаивал каждого.

    Считаю ли я справедливым решение? Нет. Видимо есть какое-то решение где-то там выше, и я кому-то неугоден. В отличие от Митрохина, которого регистрируют через суд да с ещe большими нарушениями, чем у меня. Ну и пусть. По итогу я могу честно смотреть в глаза людям. Я вкладывал свои личные деньги и оплачивал честно всех сборщиков. И это почти 2 миллиона. А вот как удалось собрать подписи кандидатам, которые на это потратили 15 тысяч рублей, у меня вопрос. Да и вообще большой вопрос, откуда деньги у некоторых кандидатов?! А предвыборная гонка обходится минимум в 15 миллионов рублей.

    Эта кампания многому меня научила, я познакомился с интересными людьми, а кто-то просто стал ближе. И это точно не конец. Уже сейчас есть интересные предложения продолжения политической карьеры. Не жалею ни на минуту. Ну а сэкономленные деньги лучше потрачу на семью», – написал Булыкин в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Булыкина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +877

      Стаz 34 минуты назад

      Они твою диссертаци про лукомоции прочитали и все поняли

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      Рейтинг: +825

      Romantic2010 45 минут назад

      Шёл бы варежками торговать на рынок. Какой тебе мандат? Не то развитие у тебя....близкое к Кличко...

      0
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      Рейтинг: +3122

      Yev 1 час назад

      Ещё один "галантирейщик и Кардинал".

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