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    Комиссия отказалась регистрировать Булыкина кандидатом в Мосгордуму. У него 11,3% недействительных подписей

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин получил отказ от рабочей группы окружной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму.

    У него 11,3% недействительных подписей. Это на 1,3% больше допустимого предела.

    «Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов.

    Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», – написал Булыкин.

    Уткин: «Похоже, Булыкин «накандидатил» себе на реальный срок. Конечно, ему ничего не будет, потому что так надо»

    Источник: Фейсбук Дмитрия Булыкина

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1154

      латунный сепаратист 4 минуты назад

      судить надо за такое

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      Рейтинг: +60

      djem94 6 минут назад

      прям как у Яшина.цифирь одинаковая почти.
      люблю совпадения такие конечно)))

      0
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      Рейтинг: +3726

      la verdad 7 минут назад

      А кому "спасибо" за поддержку?))) Ты за ЕдРо, а кто её сейчас поддерживает?)))

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