Комиссия отказалась регистрировать Булыкина кандидатом в Мосгордуму. У него 11,3% недействительных подписей

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин получил отказ от рабочей группы окружной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму.

У него 11,3% недействительных подписей. Это на 1,3% больше допустимого предела.

«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов.

Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», – написал Булыкин.

Уткин: «Похоже, Булыкин «накандидатил» себе на реальный срок. Конечно, ему ничего не будет, потому что так надо»