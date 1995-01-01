Уткин: «Похоже, Булыкин «накандидатил» себе на реальный срок. Конечно, ему ничего не будет, потому что так надо»

Блогер, журналист и ведущий Василий Уткин прокомментировал обвинения юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в адрес экс-нападающего сборной России Дмитрия Булыкина.

Ранее Соболь заявила, что имеет видеодоказательства фальсификации подписей в свою поддержку бывшим футболистом, который баллотируется в депутаты 43 округа Мосгордумы.

Соболь – также кандидат в Мосгордуму вместе с актером Андреем Соколовым.

«Мы снова поймали единороссов на подделке подписей и фальсификациях. Власти заявляют, что у всех оппозиционеров подписи плохие и на выборы их не пустят. А вот у единороссов подписи идеальные. У меня таких двое – футболист Булыкин и актер Соколов. По закону я имею право присутствовать на проверке их подписных листов. Но комиссия, конечно, не хочет показывать мне эти поддельные подписи.

Мне буквально с боем удалось увидеть только несколько подписных листов. И наш штаб решил пойти к тем людям, которые якобы подписались за единороссов, и спросить у них: «Вы действительно подписывались?» Думаю, вы сами догадались, что получилось. Мы проверили первые попавшиеся подписи и выяснили – это фальшивка. Не сомневаюсь, что если проверим все остальные, то и там будет фальшивка», – сказала Соболь в видеообращении в YouTube.

«Похоже, Дмитрий Булыкин «накандидатил» себе на реальный срок. Антигосударственная деятельность, действия, направленные на подрыв избирательной системы, подделка документов... Все признаки состава преступления.

Конечно, ему ничего не будет. Потому что так надо», – написал Уткин в телеграме.