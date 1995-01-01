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    Уткин: «Похоже, Булыкин «накандидатил» себе на реальный срок. Конечно, ему ничего не будет, потому что так надо»

    Блогер, журналист и ведущий Василий Уткин прокомментировал обвинения юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в адрес экс-нападающего сборной России Дмитрия Булыкина.

    Ранее Соболь заявила, что имеет видеодоказательства фальсификации подписей в свою поддержку бывшим футболистом, который баллотируется в депутаты 43 округа Мосгордумы.

    Соболь – также кандидат в Мосгордуму вместе с актером Андреем Соколовым.

    «Мы снова поймали единороссов на подделке подписей и фальсификациях. Власти заявляют, что у всех оппозиционеров подписи плохие и на выборы их не пустят. А вот у единороссов подписи идеальные. У меня таких двое – футболист Булыкин и актер Соколов. По закону я имею право присутствовать на проверке их подписных листов. Но комиссия, конечно, не хочет показывать мне эти поддельные подписи.

    Мне буквально с боем удалось увидеть только несколько подписных листов. И наш штаб решил пойти к тем людям, которые якобы подписались за единороссов, и спросить у них: «Вы действительно подписывались?» Думаю, вы сами догадались, что получилось. Мы проверили первые попавшиеся подписи и выяснили – это фальшивка. Не сомневаюсь, что если проверим все остальные, то и там будет фальшивка», – сказала Соболь в видеообращении в YouTube.

    «Похоже, Дмитрий Булыкин «накандидатил» себе на реальный срок. Антигосударственная деятельность, действия, направленные на подрыв избирательной системы, подделка документов... Все признаки состава преступления.

    Конечно, ему ничего не будет. Потому что так надо», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +742

      Romantic2010 15 минут назад

      Мне, как болельщику Локо грустно осознавать, что такая мерзкая рожа связана с клубом....

      0
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      Рейтинг: +345

      GSmall 40 минут назад

      Какая разница.Терпилы терпели и дальше будут.Даже если путин каждому подойдет и леща пробьет,до россиян всё равно не дойдет что к чему.Народ такой ,а не власть.Народ выбирает власть,а не наоборот.Что выбрали ,то и нюхайте,как говортся)

      2
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      Рейтинг: +1208

      Axe111 59 минут назад

      Тошнит уже от этих ПИДРосов

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