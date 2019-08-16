Sport24: Натхо может перейти в «Сочи»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо может вернуться в Россию.

По информации источника, у израильтянина есть вариант с переходом в «Сочи», в составе которого выступает бывший партнер Бибраса Кристиан Нобоа.

Кроме того, на Натхо претендуют два клуба из чемпионата Турции, но по словам дяди футболиста Адама Натхо, его племянник ссылается к варианту с возвращением в Россию.