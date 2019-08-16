Sport24: Натхо может перейти в «Сочи»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо может вернуться в Россию.
По информации источника, у израильтянина есть вариант с переходом в «Сочи», в составе которого выступает бывший партнер Бибраса Кристиан Нобоа.
Кроме того, на Натхо претендуют два клуба из чемпионата Турции, но по словам дяди футболиста Адама Натхо, его племянник ссылается к варианту с возвращением в Россию.
- 31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
- Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
- С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
- Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.