Кононов: «Шюррле способен действовать на четырех позициях»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игровых качествах полузащитника своей команды Андре Шюррле.

«Мы играем 4-3-3. Но иногда стараемся быть более гибкими в тактике. Шюррле будет помогать Понсе. Он не меняет свою позицию. Просто Андре способен действовать на четырех позициях. Он так действовал и в Германии, и в Англии, и в «Челси» при Моуринью«, – сказал Кононов.