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    Кононов: «Шюррле способен действовать на четырех позициях»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игровых качествах полузащитника своей команды Андре Шюррле.

    «Мы играем 4-3-3. Но иногда стараемся быть более гибкими в тактике. Шюррле будет помогать Понсе. Он не меняет свою позицию. Просто Андре способен действовать на четырех позициях. Он так действовал и в Германии, и в Англии, и в «Челси» при Моуринью«, – сказал Кононов.

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро за сезон.
    • За счет бонусов оклад может вырасти до 3,5 миллиона.
    • Еще 3 миллиона футболист получил в качестве подъемных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10410

      sssrspartak 1 минуту назад

      а сегодня разве понсе играет?че то я его не заметил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Иван Петров 1986 1 минуту назад

      Шюррле то готов, нужно ему и пятую позицию - тренера.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10410

      sssrspartak > Иван Петров 1986 30 секунд назад

      еще бы и тренера!он бы половину разогнал!это точно!

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