Кононов: «Шюррле способен действовать на четырех позициях»

а сегодня разве понсе играет?че то я его не заметил!
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игровых качествах полузащитника своей команды Андре Шюррле.
«Мы играем 4-3-3. Но иногда стараемся быть более гибкими в тактике. Шюррле будет помогать Понсе. Он не меняет свою позицию. Просто Андре способен действовать на четырех позициях. Он так действовал и в Германии, и в Англии, и в «Челси» при Моуринью«, – сказал Кононов.
- «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
- По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро за сезон.
- За счет бонусов оклад может вырасти до 3,5 миллиона.
- Еще 3 миллиона футболист получил в качестве подъемных.