«Бизнес Online»: «Спартак» заплатил Шюррле 3 миллиона в качестве подъемных

Стало известно, на каких условиях полузащитник Андре Шюррле перешел в «Спартак».

По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро за сезон. За счет бонусов она может вырасти до 3,5 миллиона. Еще 3 миллиона футболист получил в качестве подъемных.

«Локомотив», который также боролся за игрока, предлагал ему менее выгодные условия – оклад 2 миллиона (до 2,5 с бонусами) и 1 миллион подъемных.

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.