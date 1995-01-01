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    «Бизнес Online»: «Спартак» заплатил Шюррле 3 миллиона в качестве подъемных

    Стало известно, на каких условиях полузащитник Андре Шюррле перешел в «Спартак».

    По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро за сезон. За счет бонусов она может вырасти до 3,5 миллиона. Еще 3 миллиона футболист получил в качестве подъемных.

    «Локомотив», который также боролся за игрока, предлагал ему менее выгодные условия – оклад 2 миллиона (до 2,5 с бонусами) и 1 миллион подъемных.

    «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1142

      klim2m 1 минуту назад

      Кошмар у него еще и не стоит поднимать надо ? Да у меня за такие бабки на самого себя встанет)))

      0
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      Рейтинг: +16528

      VVM1964 15 минут назад

      Деньги не запредельные , главное что бы игру показывал , а там глядишь и выкупим ( пока кстати производит хорошее впечатление )

      0
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      Рейтинг: +1142

      klim2m > VVM1964 2 минуты назад

      Выкупим в смысле Федун или же сами спартачи когда власть передадут ?)))

      0
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      Рейтинг: +1164

      Антон bx14e 16 минут назад

      Звездец какой-то!! Какие подъемные?
      Где у нас в стране платят подъемные кладовщику,крановщику,кассиру при переходе из 5-чки в магнит, в размере двух окладов сразу перед первым рабочим днем!?))))?

      1
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      ...
      Рейтинг: +16528

      VVM1964 > Антон bx14e 12 минут назад

      Чего сравнивать " жопу с пальцем " )))

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