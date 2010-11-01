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    Тадич: «Аякс» – полуфиналист ЛЧ, но должен играть в квалификации. Это позор»

    Полузащитник «Аякса» Душан Тадич раскритиковал УЕФА за регламент Лиги чемпионов.

    «Мы полуфиналисты Лиги чемпионов, но должны играть в квалификации. Это позор! В этих отборочных играх возможно все. Посмотрите на «Порту», который вылетел», – сказал Тадич.

    • «Аякс» благодаря дублю Тадича одержал волевую победу над ПАОКом (3:2) и прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с АПОЭЛом.
    • В прошлом сезоне «Аякс» вышел в полуфинал ЛЧ, где по сумме двух встреч уступил «Тоттенхэму».

    Источник: AD

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +605

      Niko 17 секунд назад

      При всей симпатии к вам, вы «клуб-выскочка», один раз вышли в групповой этап и что-то добились, в другие даже не попадали. Что ж теперь вас сразу в плей-офф?

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      Рейтинг: +444

      JI e x a 6 минут назад

      Ну как бы вроде есть какая-то логика, но с другой стороны, и что с того, что вы были в полуфинале? Скажем так, а если условный Карабах каким-то чудом, при удачном жребии, по пенальти там или ещё как-то, пробился бы в полуфинал, что теперь, сразу в группу его кидать? Если его уровень - максимум уровень группового этапа ЛЕ? А вместо кого? Выкинуть Наполи, Атлетико, Псж, или как? Выходите в полуфинал стабильно, и будет вам групповой этап. И опять же, если вы называете себя командой уровня полуфинала Лиги Чемпионов, то для вас уж точно не должно составить труда пройти квалификацию, потому что там нет ни одной команды из топ-4 европейских лиг, а остальных вы, по вашей логике, должны проходить не особо напрягаясь. Так что, ребята, тут все логично, доказывайте в этом году опять свой уровень, поднимайте чемпионат в таблице коэффов, и будет вам группа. А раз в году и палка стреляет

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      Рейтинг: +41

      BARAB2010 10 минут назад

      Так Аякс же занял первое место в сезоне 2018/2019,они должны на прямую выходить в группу ЛЧ.Или я не прав??

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      Рейтинг: +181

      Artemka444 > BARAB2010 1 минуту назад



      По итогам евросезона-2016/17 Голландия опустилась на 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА. В Лиге чемпионов-2018/19 команда, занявшая в Эредивизи первое место, начнет играть с 3-го квалификационного раунда. После реформы УЕФА напрямую в групповой этап попадают чемпионы только из первых 10 стран

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      Рейтинг: +4412

      Агасфер 29 минут назад

      С одной стороны-странновато,а с другой-доказывайте свою состоятельность в прямом противостоянии с другими.

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      Рейтинг: +32285

      MaxRnD 33 минуты назад

      Не, ну интересно девки пляшут )) Логика железная )) Как посмели ?

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