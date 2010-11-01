Тадич: «Аякс» – полуфиналист ЛЧ, но должен играть в квалификации. Это позор»

При всей симпатии к вам, вы «клуб-выскочка», один раз вышли в групповой этап и что-то добились, в другие даже не попадали. Что ж теперь вас сразу в плей-офф?
Полузащитник «Аякса» Душан Тадич раскритиковал УЕФА за регламент Лиги чемпионов.
«Мы полуфиналисты Лиги чемпионов, но должны играть в квалификации. Это позор! В этих отборочных играх возможно все. Посмотрите на «Порту», который вылетел», – сказал Тадич.
- «Аякс» благодаря дублю Тадича одержал волевую победу над ПАОКом (3:2) и прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с АПОЭЛом.
- В прошлом сезоне «Аякс» вышел в полуфинал ЛЧ, где по сумме двух встреч уступил «Тоттенхэму».