Тадич: «Аякс» – полуфиналист ЛЧ, но должен играть в квалификации. Это позор»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич раскритиковал УЕФА за регламент Лиги чемпионов.

«Мы полуфиналисты Лиги чемпионов, но должны играть в квалификации. Это позор! В этих отборочных играх возможно все. Посмотрите на «Порту», который вылетел», – сказал Тадич.