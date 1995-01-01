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    Лига чемпионов. «Аякс» благодаря дублю Тадича одержал волевую победу над ПАОКом и прошел в следующий раунд

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Аякс» дома переиграл ПАОК со счетом 3:2.

    Хозяева поля пропустили первыми – отличился Диего Бисесвар, который впоследствии оформил дубль. Голландская команда ответила двумя голами Душана Тадича (оба с пенальти) и результативным ударом Николаса Тальяфико.

    В первой игре «Аякс» и ПАОК сыграли вничью, поэтому по сумме двух встреч дальше прошел действующий победитель Эредивизи.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

    Аякс (Голландия) – ПАОК (Греция) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бисесвар, 23; 1:1 – Тадич (с пенальти), 43; 2:1 – Тальяфико, 79; 3:1 – Тадич (с пенальти), 85; 3:2 – Бисесвар, 90+4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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