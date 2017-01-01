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    Киевское «Динамо» уволило Хацкевича

    Киевское «Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

    «Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК «Динамо» благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже», – говорится на сайте клуба.

    • 10 августа «Динамо» дома проиграло донецкому «Шахтеру» (1:2).
    • В сезоне-2019/20 после трех матчей киевляне занимают третье место в УПЛ с 6 очками в активе.
    • Хацкевич возглавлял «Динамо» с лета 2017 года.

    Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +864

      Борат 28 минут назад

      с задачей не справился - уволен.

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