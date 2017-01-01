Киевское «Динамо» уволило Хацкевича

Киевское «Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

«Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК «Динамо» благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже», – говорится на сайте клуба.