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    Савин и Шюррле лепили пельмени в центре Москвы

    Бывший футболист и блогер Евгений Савин опубликовал в инстаграме совместное фото с полузащитником «Спартака» Андре Шюррле.

    На фото Савин и Шюррле в ресторане занимаются лепкой пельменей.

    «Мог ли я представить себе, что когда-нибудь в центре Москвы с Чемпионом мира буду делать то, что в детстве с семьей на кухне в Сибири? А Андре мог себе представить, что будет лепить пельмени с чемпионом Тобольска?» – говорится в подписи к фото.

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • Зарплата игрока – 3 миллиона за сезон.
    • В матче с «Ахматом» Шюррле забил свой первый гол в РПЛ.

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    Источник: инстаграм Евгения Савина

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