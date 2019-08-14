Савин и Шюррле лепили пельмени в центре Москвы

Бывший футболист и блогер Евгений Савин опубликовал в инстаграме совместное фото с полузащитником «Спартака» Андре Шюррле.

На фото Савин и Шюррле в ресторане занимаются лепкой пельменей.

«Мог ли я представить себе, что когда-нибудь в центре Москвы с Чемпионом мира буду делать то, что в детстве с семьей на кухне в Сибири? А Андре мог себе представить, что будет лепить пельмени с чемпионом Тобольска?» – говорится в подписи к фото.

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Зарплата игрока – 3 миллиона за сезон.

В матче с «Ахматом» Шюррле забил свой первый гол в РПЛ.