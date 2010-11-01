Лидер сообщества «Порту» в России: по условиям контракта, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию до игры

КОЗЛЫ вы все и Матч и Порту!
Глава русскоговорящего сообщества «Порту» Иван Лихманов рассказал, почему португальский клуб не предоставил «Матч ТВ» трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
«Информация из футбольного клуба «Порту». Между клубом и российским каналом «Матч ТВ» имелось соглашение, по условиям которого российский канал должен был произвести оплату прав трансляции до игры, чего не произошло. В связи с этим им не дали права транслировать данную игру», – написал Лихманов в своем твиттере.
Ранее креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») рассказывал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент заявили, что заплатить надо перед матчем. По его словам, «Порту» «потребовал наличку, как в 1990-е».
- «Матч ТВ» внес матч в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
- «Краснодар» обыграл «Порту» (3:2) и вышел в заключительную стадию квалификации ЛЧ.