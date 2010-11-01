Лидер сообщества «Порту» в России: по условиям контракта, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию до игры

Глава русскоговорящего сообщества «Порту» Иван Лихманов рассказал, почему португальский клуб не предоставил «Матч ТВ» трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

«Информация из футбольного клуба «Порту». Между клубом и российским каналом «Матч ТВ» имелось соглашение, по условиям которого российский канал должен был произвести оплату прав трансляции до игры, чего не произошло. В связи с этим им не дали права транслировать данную игру», – написал Лихманов в своем твиттере.

Ранее креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») рассказывал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент заявили, что заплатить надо перед матчем. По его словам, «Порту» «потребовал наличку, как в 1990-е».