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    Лидер сообщества «Порту» в России: по условиям контракта, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию до игры

    Глава русскоговорящего сообщества «Порту» Иван Лихманов рассказал, почему португальский клуб не предоставил «Матч ТВ» трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

    «Информация из футбольного клуба «Порту». Между клубом и российским каналом «Матч ТВ» имелось соглашение, по условиям которого российский канал должен был произвести оплату прав трансляции до игры, чего не произошло. В связи с этим им не дали права транслировать данную игру», – написал Лихманов в своем твиттере.

    Ранее креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») рассказывал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент заявили, что заплатить надо перед матчем. По его словам, «Порту» «потребовал наличку, как в 1990-е».

    • «Матч ТВ» внес матч в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • «Краснодар» обыграл «Порту» (3:2) и вышел в заключительную стадию квалификации ЛЧ.

    Источник: твиттер Ивана Лихманова

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1661

      Krasnodar 123 16 минут назад

      КОЗЛЫ вы все и Матч и Порту!

      0
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      Рейтинг: +5927

      FanatSerj 26 минут назад

      Да тут как не верти косяк Юристов, видно тоже таких набрали, которые диплом насосали непонятно где.

      0
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      Рейтинг: +3091

      dinar7777dinar 28 минут назад

      Срач тв дно и пусть не мажутся что виноваты португалы.

      0
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      Рейтинг: +1174

      Бриг 36 минут назад

      Да, жаль. В кои-то веки Краснодару сказочно повезло и не показали.

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      Рейтинг: +1896

      TOMSON 41 минуту назад

      Есть договор и там все написано. Зачем эти сопли жевать?

      По логике если все было, как говорит Матч. То на Порту рухнут санкции или будет суд. В противном случае все затихариться.

      2
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      Рейтинг: +438

      Elisey13 47 минут назад

      Теперь будут друг на друга на говаривать)))

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