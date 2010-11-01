Полузащитник киевского «Динамо» Вербич: «Прошу прощения у болельщиков»

Полузащитник «Динамо» Киев Беньямин Вербич извинился перед болельщиками после вылета из Лиги чемпионов.

«Мы проиграли. Хочу попросить прощения у болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. У нас сегодня было много моментов. Чуть-чуть силы не хватало. То же самое могу стать о втором тайме. Надо побеждать в чемпионате, чтобы попадать в Лигу чемпионов без квалификации.

Сейчас у нас два выходных будет. Не могу прямо сейчас думать о Лиге Европы и задачах на этот турнир. Впереди у нас матч чемпионата против «Олимпика». Надо думать об этом. Три года мы не попадаем в Лигу чемпионов. Надо ждать следующего сезона»,