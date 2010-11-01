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    Полузащитник киевского «Динамо» Вербич: «Прошу прощения у болельщиков»

    Полузащитник «Динамо» Киев Беньямин Вербич извинился перед болельщиками после вылета из Лиги чемпионов.

    «Мы проиграли. Хочу попросить прощения у болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. У нас сегодня было много моментов. Чуть-чуть силы не хватало. То же самое могу стать о втором тайме. Надо побеждать в чемпионате, чтобы попадать в Лигу чемпионов без квалификации.

    Сейчас у нас два выходных будет. Не могу прямо сейчас думать о Лиге Европы и задачах на этот турнир. Впереди у нас матч чемпионата против «Олимпика». Надо думать об этом. Три года мы не попадаем в Лигу чемпионов. Надо ждать следующего сезона»,

    • «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» (3:3).
    • Первый матч киевляне проиграли бельгийской команде с минимальным счетом (0:1).

    Источник: Tribuna

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      Томик 1 час назад

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