Нобоа: «Рядом море и казино, но нужно оставаться профессионалом»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

– Вам комфортно жить в Сочи?

– Да, все отлично. В Сочи приятный для меня климат. Как в моем родном городе (крупнейший город Эквадора Гуаякиль. – «Известия»). Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28–30. Всегда солнце и очень тепло – для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.

– То есть вам не жарко там?

– Нет, конечно, нормально, как дома.

– Рядом с Сочи есть казино. Подобные соблазны не отвлекают вас?

– Нет. Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать все, что хочешь. В Сочи все рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно.

– За что будет бороться «Сочи» в этом сезоне?

– В первую очередь, нам нужно закрепиться в РПЛ. Понятно, что мы не можем сразу бороться за чемпионство и призовые места. Команда совсем новая, мы только начинаем присматриваться друг к другу и знакомиться между собой. Так что на данном этапе самое главное для нас – сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.