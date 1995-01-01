Дриусси из-за травмы не сыграет против «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не сыграет в матче 6 тура РПЛ против «Ахмата».
В игре предыдущего тура против «Динамо» аргентинец получил травму икроножной мышцы.
Футболиста заменили в перерыве между таймами на Малкома.
По информации источника, Дриусси, вероятно, пропустит и матч против «Уфы», но успеет восстановиться к игре против «Спартака».
- Вчера из-за небольшого повреждения бедра не тренировался Малком, но бразилец сможет принять участие в предстоящем матче.
- Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится 17 августа в 19:00 по московскому времени.