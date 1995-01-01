Дриусси из-за травмы не сыграет против «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не сыграет в матче 6 тура РПЛ против «Ахмата».

В игре предыдущего тура против «Динамо» аргентинец получил травму икроножной мышцы.

Футболиста заменили в перерыве между таймами на Малкома.

По информации источника, Дриусси, вероятно, пропустит и матч против «Уфы», но успеет восстановиться к игре против «Спартака».