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    Дриусси из-за травмы не сыграет против «Ахмата»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не сыграет в матче 6 тура РПЛ против «Ахмата».

    В игре предыдущего тура против «Динамо» аргентинец получил травму икроножной мышцы.

    Футболиста заменили в перерыве между таймами на Малкома.

    По информации источника, Дриусси, вероятно, пропустит и матч против «Уфы», но успеет восстановиться к игре против «Спартака».

    • Вчера из-за небольшого повреждения бедра не тренировался Малком, но бразилец сможет принять участие в предстоящем матче.
    • Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится 17 августа в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Bobsoccer

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