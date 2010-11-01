Консейсау: «Место «Порту» в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Это жестокий результат. Гол на второй минуте случился из-за недостатка внимания. В моменте со вторым пропущенным мячом мы атаковали, пропустили контратаку, в ходе которой было два-три отскока – и мяч в сетке.

Мы поговорили с игроками в перерыве, и они фантастически отреагировали, проведя второй тайм на уровень выше. Парни верили, что могут все перевернуть, пусть где-то нам в итоге и не хватало понимания, зато было много желания.

Никто не любит проигрывать, и наше место в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов. Они чувствуют то же, что и мы», – сказал Консейсау.

«Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2.

По сумме двух встреч южане прошли дальше и теперь сыграют в плей-офф квалификации с «Олимпиакосом».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!