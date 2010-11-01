Консейсау: «Место «Порту» в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы»

Ваше место там, где будете играть(Лига Европы). Чувство, как будто перед руководством пытается отматься, чтоб не уволили, ведь и чемпионство в том году упустили
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Это жестокий результат. Гол на второй минуте случился из-за недостатка внимания. В моменте со вторым пропущенным мячом мы атаковали, пропустили контратаку, в ходе которой было два-три отскока – и мяч в сетке.
Мы поговорили с игроками в перерыве, и они фантастически отреагировали, проведя второй тайм на уровень выше. Парни верили, что могут все перевернуть, пусть где-то нам в итоге и не хватало понимания, зато было много желания.
Никто не любит проигрывать, и наше место в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов. Они чувствуют то же, что и мы», – сказал Консейсау.
- «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2.
- По сумме двух встреч южане прошли дальше и теперь сыграют в плей-офф квалификации с «Олимпиакосом».
- «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!