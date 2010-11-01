Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Консейсау: «Место «Порту» в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Это жестокий результат. Гол на второй минуте случился из-за недостатка внимания. В моменте со вторым пропущенным мячом мы атаковали, пропустили контратаку, в ходе которой было два-три отскока – и мяч в сетке.

    Мы поговорили с игроками в перерыве, и они фантастически отреагировали, проведя второй тайм на уровень выше. Парни верили, что могут все перевернуть, пусть где-то нам в итоге и не хватало понимания, зато было много желания.

    Никто не любит проигрывать, и наше место в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов. Они чувствуют то же, что и мы», – сказал Консейсау.

    • «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2.
    • По сумме двух встреч южане прошли дальше и теперь сыграют в плей-офф квалификации с «Олимпиакосом».
    • «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      Smithy 45 минут назад

      Ваше место там, где будете играть(Лига Европы). Чувство, как будто перед руководством пытается отматься, чтоб не уволили, ведь и чемпионство в том году упустили

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru