«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ 21 и 27 августа

Стало известно, когда «Краснодар» проведет матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первая игра между командами состоится 21 августа в Греции, а ответная – 27 августа в России.

Победитель этой пары пройдет в групповой этап ЛЧ. «Краснодар» ранее никогда не играл на этой стадии турнира.

Южане пробились в раунд полей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту», а «Олимпиакос» был сильнее «Истанбула Башакшехира».

Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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