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    «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ 21 и 27 августа

    Стало известно, когда «Краснодар» проведет матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, первая игра между командами состоится 21 августа в Греции, а ответная – 27 августа в России.

    Победитель этой пары пройдет в групповой этап ЛЧ. «Краснодар» ранее никогда не играл на этой стадии турнира.

    Южане пробились в раунд полей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту», а «Олимпиакос» был сильнее «Истанбула Башакшехира».

    Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +913

      PUZIAKA 27 минут назад

      Будет ещё одна битва. Олимпиакос силен. Но Краснодар сегодня доказал, что не имена и славная история играют в футбол. Удачи быкам!

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