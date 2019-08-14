Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Шапи: «Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями после победы своей команды над «Порту» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться. Первый мяч забил в контрататаке. Второй – сместился под любимую левую и пробил.

    Но получилась нервная концовка. Два мяча «Порту» отыграл. Спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдем и следующий раунд. Во втором тайме главное было – не дать забить «Порту», но болельщики их погнали. Надо уже было отходить назад. Мы отошли назад, и защита не подвела», – сказал Шапи.

    • «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2.
    • По сумме двух встреч южане прошли дальше и теперь сыграют в плей-офф квалификации с «Олимпиакосом».
    • «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:32
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +974

      knikos 13 минут назад

      Красавчик !!! Спасибо за игру , за классные эмоции!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13757

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Магомед, не надо сводить счёты, счёт 3 : 2 - отличный счёт!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3065

      Yev 42 минуты назад

      Жаль, что привет не для меня.
      Ребята, продолжайте в том же духе!!!
      Надеюсь увидеть вас в группе ЛЧ, обломайте грекам сертаки!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru