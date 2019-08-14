Шапи: «Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями после победы своей команды над «Порту» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться. Первый мяч забил в контрататаке. Второй – сместился под любимую левую и пробил.

Но получилась нервная концовка. Два мяча «Порту» отыграл. Спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдем и следующий раунд. Во втором тайме главное было – не дать забить «Порту», но болельщики их погнали. Надо уже было отходить назад. Мы отошли назад, и защита не подвела», – сказал Шапи.

«Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2.

По сумме двух встреч южане прошли дальше и теперь сыграют в плей-офф квалификации с «Олимпиакосом».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!