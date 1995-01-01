Зе Луиш забил «Краснодару». Это его дебютный гол за «Порту»

Зе, только не Краснодару
Нападающий «Порту» Зе Луиш отличился в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:3 после 57-й минуты).
Этот гол стал дебютным для 28-летнего футболиста в составе португальской команды.
В первой игре Зе Луиш заработал штрафной удар, после которого «Порту» забил единственный гол.
- Форвард этим летом перешел из «Спартаку» в «Порту» за 8,5 миллиона евро.
- В составе красно-белых Зе Луиш забил пять голов в ворота «Краснодара» в восьми матчах.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар». Телеканал «Матч ТВ» не показывает трансляцию игры.