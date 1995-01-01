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    Зе Луиш забил «Краснодару». Это его дебютный гол за «Порту»

    Нападающий «Порту» Зе Луиш отличился в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:3 после 57-й минуты).

    Этот гол стал дебютным для 28-летнего футболиста в составе португальской команды.

    В первой игре Зе Луиш заработал штрафной удар, после которого «Порту» забил единственный гол.

    • Форвард этим летом перешел из «Спартаку» в «Порту» за 8,5 миллиона евро.
    • В составе красно-белых Зе Луиш забил пять голов в ворота «Краснодара» в восьми матчах.
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар». Телеканал «Матч ТВ» не показывает трансляцию игры.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1204

      Ден 781 21 минуту назад

      Зе, только не Краснодару

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