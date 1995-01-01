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    Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил, что его мечта попробовать свои силы в АПЛ вряд ли осуществится.

    – Чего больше ждешь: сериал «Ведьмак» или переход в АПЛ?

    – Трудно сказать. Сериал «Ведьмак». Судя по всему, я в АПЛ уже не поеду.

    • Контракт нападающего с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • На следующей неделе футболисту исполнится 31 год.
    • В мае сообщалось, что переходом Дзюбы в клуб АПЛ будет заниматься агент Жорже Мендеш.

    Дзюба хочет стать тренером после завершения карьеры

    Источник: YouTube-канал «Рашен Football»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6623

      ufos73 5 минут назад

      Опять на бабки повелся...

      0
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      Рейтинг: +4511

      Старикан 15 минут назад

      и тут не плохо кормят...

      0
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      Рейтинг: +256

      SinyaaPyll 16 минут назад

      "...и сытней и проще на твёрдом берегу".

      0
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      Рейтинг: +1056

      FRZZ 25 минут назад

      Мы это поняли давно.

      2
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      Рейтинг: +2584

      AtticusFinch 30 минут назад

      кому ты там нужен...

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