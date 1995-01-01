Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил, что его мечта попробовать свои силы в АПЛ вряд ли осуществится.

– Чего больше ждешь: сериал «Ведьмак» или переход в АПЛ?

– Трудно сказать. Сериал «Ведьмак». Судя по всему, я в АПЛ уже не поеду.

Контракт нападающего с «Зенитом» истекает следующим летом.

На следующей неделе футболисту исполнится 31 год.

В мае сообщалось, что переходом Дзюбы в клуб АПЛ будет заниматься агент Жорже Мендеш.

Дзюба хочет стать тренером после завершения карьеры