Дзюба хочет стать тренером после завершения карьеры

К Петросяну в "Кривое зеркало",самое то.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры.
– После карьеры кем себя видишь? Блогером? Экспертом на телевидении?
– У меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на ТВ, потому что там я устрою такой пожар для всех, берегитесь. Или вести какую-то свою юмористическую программу, но я, наверное, склоняюсь попробовать себя тренером.
– А если не пойдет?
– Тогда в эксперты пойду.
- Контракт нападающего с «Зенитом» истекает следующим летом.
- На следующей неделе футболисту исполнится 31 год.
- Дзюба является капитаном сборной России.