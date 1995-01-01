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    Дзюба хочет стать тренером после завершения карьеры

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры.

    – После карьеры кем себя видишь? Блогером? Экспертом на телевидении?

    – У меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на ТВ, потому что там я устрою такой пожар для всех, берегитесь. Или вести какую-то свою юмористическую программу, но я, наверное, склоняюсь попробовать себя тренером.

    – А если не пойдет?

    – Тогда в эксперты пойду.

    • Контракт нападающего с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • На следующей неделе футболисту исполнится 31 год.
    • Дзюба является капитаном сборной России.

    Источник: YouTube-канал «Рашен Football»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +73163

      zigbert 15 минут назад

      К Петросяну в "Кривое зеркало",самое то.

      0
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      Рейтинг: +220

      De_Frenki 36 минут назад

      понтовщик...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +629

      тётя ASYA 37 минут назад

      Игрочишка станет тренеришкой?!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10232

      Garrincha58 38 минут назад

      лучше в КВН

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      maygli 39 минут назад

      Дзюба-тренер...
      Это анекдот?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      Рубинище 54 минуты назад

      комментатором матча

      1
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      Рейтинг: +3488

      APchelov 1 час назад

      С дзюбиным юмором ну разве что в камеди-клаб

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16537

      VVM1964 1 час назад

      " - Тогда в эксперты пойду " - " Бубнов нервно курит в сторонке " )))

      3
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      Рейтинг: +36314

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      Разве что словесным экспердом . На более не способен !

      5
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      Рейтинг: +7067

      alex1951 1 час назад

      Простите,тренером чего?

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