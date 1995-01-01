Дзюба хочет стать тренером после завершения карьеры

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры.

– После карьеры кем себя видишь? Блогером? Экспертом на телевидении?

– У меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на ТВ, потому что там я устрою такой пожар для всех, берегитесь. Или вести какую-то свою юмористическую программу, но я, наверное, склоняюсь попробовать себя тренером.

– А если не пойдет?

– Тогда в эксперты пойду.