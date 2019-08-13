Marca: владельцы «ПСЖ» требуют за Неймара от «Барселоны» 250 миллионов

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее стало известно, что технический директор каталонцев Эрик Абидаль сегодня отправился во Францию на переговоры с парижанами.

По информации Marca, «ПСЖ» согласился обсудить сделку с «Барселоной», но назвал минимальную цену за футболиста в размере 250 миллионов евро. Это требование катарских владельцев клуба.

Каталонцы же хотят включить в сделку нескольких своих игроков, но, как утверждает источник, единственный, кто может заинтересовать «ПСЖ», – полузащитник Филиппе Коутиньо.

На Неймара также претендует «Реал», и парижане предпочитают продать бразильца в Мадрид, а не «Барселоне», с которой у них с недавних пор не очень хорошие отношения.

«ПСЖ» знает о желании футболиста покинуть команду и работает над различными вариантами его будущего. Сам Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону», за которую выступал до переезда в Париж на протяжении четырех сезонов.