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    Marca: владельцы «ПСЖ» требуют за Неймара от «Барселоны» 250 миллионов

    «Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Ранее стало известно, что технический директор каталонцев Эрик Абидаль сегодня отправился во Францию на переговоры с парижанами.

    По информации Marca, «ПСЖ» согласился обсудить сделку с «Барселоной», но назвал минимальную цену за футболиста в размере 250 миллионов евро. Это требование катарских владельцев клуба.

    Каталонцы же хотят включить в сделку нескольких своих игроков, но, как утверждает источник, единственный, кто может заинтересовать «ПСЖ», – полузащитник Филиппе Коутиньо.

    На Неймара также претендует «Реал», и парижане предпочитают продать бразильца в Мадрид, а не «Барселоне», с которой у них с недавних пор не очень хорошие отношения.

    «ПСЖ» знает о желании футболиста покинуть команду и работает над различными вариантами его будущего. Сам Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону», за которую выступал до переезда в Париж на протяжении четырех сезонов.

    • Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +524

      levon_man 52 секунды назад

      Эх, Неймар, Неймар. Попал в гавно и орет папа спасиииии

      0
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      Рейтинг: +982

      Александр52 30 минут назад

      Надо остановить сделку по Неймвру. Надо продать Каутиньо и ещё пару и остановиться. Надо начать чемпионат и посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +847

      Жёлто-синий 37 минут назад

      Я не пойму зачем им 250 миллионов за него у этого шейха миллиарды евро состояние

      1
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      Рейтинг: +8341

      DeStar 47 минут назад

      санта барбара жесткая) думаю по итогу перейдёт в барсу. У французов нет вариантов, его по любому нужно продать, реал по бабкам не потянет, даже со скидкой.
      А для перехода в барсу есть все остальное. Барса не против, сам неймар хочет туда, всякие друзья типа месси и суареса, плюс у барсы есть левые и дорогие игроки. типа коута именно. Так что легче будет договорится. Перейдет туда коут, дадут сверху лямов 100 ,но разобьют его на 2 платежа по 50 лямов и все.

      0
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      Рейтинг: +739

      Loko_Roma 1 час назад

      как говно в проруби

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