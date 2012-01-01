Sky Sports: представители «Барселоны» сегодня отправятся во Францию на переговоры с «ПСЖ» по Неймару

«Барселона» пытается договориться с «ПСЖ» о переходе нападающего Неймара.

По информации Sky Sports, сегодня, 13 августа, официальная делегация каталонского клуба отправится во Францию, чтобы провести переговоры с парижанами по трансферу бразильца.

В июле Неймар сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

Кроме каталонцев, на форварда претендует «Реал», который также ведет переговоры с парижанами.