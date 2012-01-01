Sky Sports: представители «Барселоны» сегодня отправятся во Францию на переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Пора заканчивать эту эпопею. Надо восстанавливать великое атакующее трио MSN. Барсе - брать ЛЧ. А Месси - очередного золотого круглого.
«Барселона» пытается договориться с «ПСЖ» о переходе нападающего Неймара.
По информации Sky Sports, сегодня, 13 августа, официальная делегация каталонского клуба отправится во Францию, чтобы провести переговоры с парижанами по трансферу бразильца.
В июле Неймар сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
Кроме каталонцев, на форварда претендует «Реал», который также ведет переговоры с парижанами.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.