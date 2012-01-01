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    Sky Sports: представители «Барселоны» сегодня отправятся во Францию на переговоры с «ПСЖ» по Неймару

    «Барселона» пытается договориться с «ПСЖ» о переходе нападающего Неймара.

    По информации Sky Sports, сегодня, 13 августа, официальная делегация каталонского клуба отправится во Францию, чтобы провести переговоры с парижанами по трансферу бразильца.

    В июле Неймар сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

    Кроме каталонцев, на форварда претендует «Реал», который также ведет переговоры с парижанами.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +911

      Дедуктор 1 минуту назад

      Пора заканчивать эту эпопею. Надо восстанавливать великое атакующее трио MSN. Барсе - брать ЛЧ. А Месси - очередного золотого круглого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      smv73 1 час назад

      Когда же эта проститутка куда-нибудь да перейдет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17462

      Боцман59rus 1 час назад

      Сестру тоже пригласите, для благоприятно атмосферы...

      1
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