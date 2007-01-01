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    Goal: «Барселона» предложит «ПСЖ» 100 миллионов плюс Коутиньо за Неймара

    «Барселона» пытается приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Как сообщалось ранее, сегодня официальная делегация каталонцев во главе с техническим директором Эриком Абидалем вылетит во Францию на переговоры с парижанами.

    По информации Goal, представители «Барселоны» предложат за 27-летнего игрока 100 миллионов евро плюс полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Ранее данный источник сообщил, что «ПСЖ» готов опустить бразильца, если каталонцы заплатят 50 миллионов и вместе с Коутиньо включат в сделку правого защитника Нельсона Семеду.

    При этом «ПСЖ» предпочел бы продать Неймара «Реалу», который предлагает свыше 100 миллионов евро.

    Сам форвард уже сообщил парижанам о намерении уйти. Его приоритет – возвращение в «Барселону».

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2108

      Аристократ Олжик 1 час назад

      Странная Барселона, продала за 222, а купить хочет дешевле. 100+Коутиньо, что Коутиньо 122 миллиона стоит что ли???

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      Рейтинг: +452

      OBOLEV 1 час назад

      Реал на столько плох, что приглашение Неймара уже не кажется таким маразмом. Не знаю как результат, но зрелищность добавиться. Думаю реалу это очень нужно

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