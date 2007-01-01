Goal: «Барселона» предложит «ПСЖ» 100 миллионов плюс Коутиньо за Неймара

«Барселона» пытается приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщалось ранее, сегодня официальная делегация каталонцев во главе с техническим директором Эриком Абидалем вылетит во Францию на переговоры с парижанами.

По информации Goal, представители «Барселоны» предложат за 27-летнего игрока 100 миллионов евро плюс полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее данный источник сообщил, что «ПСЖ» готов опустить бразильца, если каталонцы заплатят 50 миллионов и вместе с Коутиньо включат в сделку правого защитника Нельсона Семеду.

При этом «ПСЖ» предпочел бы продать Неймара «Реалу», который предлагает свыше 100 миллионов евро.

Сам форвард уже сообщил парижанам о намерении уйти. Его приоритет – возвращение в «Барселону».