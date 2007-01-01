Goal: «Барселона» предложит «ПСЖ» 100 миллионов плюс Коутиньо за Неймара

Странная Барселона, продала за 222, а купить хочет дешевле. 100+Коутиньо, что Коутиньо 122 миллиона стоит что ли???
«Барселона» пытается приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
Как сообщалось ранее, сегодня официальная делегация каталонцев во главе с техническим директором Эриком Абидалем вылетит во Францию на переговоры с парижанами.
По информации Goal, представители «Барселоны» предложат за 27-летнего игрока 100 миллионов евро плюс полузащитника Филиппе Коутиньо.
Ранее данный источник сообщил, что «ПСЖ» готов опустить бразильца, если каталонцы заплатят 50 миллионов и вместе с Коутиньо включат в сделку правого защитника Нельсона Семеду.
При этом «ПСЖ» предпочел бы продать Неймара «Реалу», который предлагает свыше 100 миллионов евро.
Сам форвард уже сообщил парижанам о намерении уйти. Его приоритет – возвращение в «Барселону».
- Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба летом 2017 года за 222 миллиона евро.