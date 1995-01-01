«БИЗНЕС Online»: Заболотный не хотел переходить в «Сочи», думая, что проект временный. Его уговаривал Ротенберг

Стали известны подробности перехода нападающего Антона Заболотного из «Зенита» в «Сочи».

В начале июля появилась информация, что 28-летний игрок отказывается переходить в клуб с юга России. Как утверждает «БИЗНЕС Online», футболист сомневался в переходе в «Сочи» так как считал этот проект временным. Он опасался, что может выпасть из поля зрения главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По информации издания, Заболотного пришлось лично уговаривать генеральному директору сочинцев Дмитрию Рубашко и владельцу клуба Борису Ротенбергу. В итоге он согласился на трансфер, о котором было объявлено 8 августа. Зарабатывать в сочинском клубе нападающий будет 1,2 миллиона евро в год. Столько же он получал в Санкт-Петербурге.

Перед началом этого сезона «Зенит» перевел Заболотного во вторую команду, выступающую в ПФЛ.