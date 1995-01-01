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    «БИЗНЕС Online»: Заболотный не хотел переходить в «Сочи», думая, что проект временный. Его уговаривал Ротенберг

    Стали известны подробности перехода нападающего Антона Заболотного из «Зенита» в «Сочи».

    В начале июля появилась информация, что 28-летний игрок отказывается переходить в клуб с юга России. Как утверждает «БИЗНЕС Online», футболист сомневался в переходе в «Сочи» так как считал этот проект временным. Он опасался, что может выпасть из поля зрения главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    По информации издания, Заболотного пришлось лично уговаривать генеральному директору сочинцев Дмитрию Рубашко и владельцу клуба Борису Ротенбергу. В итоге он согласился на трансфер, о котором было объявлено 8 августа. Зарабатывать в сочинском клубе нападающий будет 1,2 миллиона евро в год. Столько же он получал в Санкт-Петербурге.

    Перед началом этого сезона «Зенит» перевел Заболотного во вторую команду, выступающую в ПФЛ.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии15
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      Рейтинг: +17471

      Боцман59rus 2 минуты назад

      Правильно думал, конечно временный...

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      Рейтинг: +4354

      Агасфер 11 минут назад

      Ротенберг уговаривал Зе Болотного???Ясно вижу эту мизансцену :Ротенберг щёлкает пальцами и протягивает билет на чартер авиакомпании "Победа"(без зарегистрированного багажа) и показывает,что до вылета остались сутки.

      -1
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      Рейтинг: +578

      DMитрий 14 минут назад

      Нормальный такой ПИАР в СМИ себе Заболотный организовал. И после этого он опасается, что может выпасть из поля зрения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Я думаю Черчесов уже обоссался от смеха, наблюдая эту картину - точно не забудет Антоху!

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      Рейтинг: +2794

      САДЫЧОК > DMитрий 10 минут назад

      Тут , скорее можно обоссаться от "знатока " Черчесова....а Ротенберг очень влиятельный , чтобы его не услышать !

      1
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      Рейтинг: +88

      Фантомас 67 29 минут назад

      И передача вымпела-талисмана из рук в руки состоялась! Ура, товарищи!!!

      0
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      Рейтинг: +3908

      3a zenit 41 минуту назад

      больше того,сам Абрамович уговорил Ротенберга чтоб он поговорил о переходе этого великого футболиста в Сочи!

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      Рейтинг: +486

      Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      Хорошо, что хоть не Путину пришлось убеждать Гения...

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      Рейтинг: +4360

      ilichkadr 1 час назад

      Ротенберг уговаривал Заболотного!? Чушь собачая.........Ротенберг не знает, что Динамо переименовали в Сочи, а тут какого Зеболотного будет уговаривать сидеть на лавке за 1,2 миллиона евро в год.

      2
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      Рейтинг: +6895

      Skull_Boy 1 час назад

      А Заболотный у нас 3,14здец какая машина по забиванию голов и любой адекватный клуб из РПЛ и на пушечный выстрел не позвал бы его в клуб и потолок середина в ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +852

      Борат 1 час назад

      сочи временный проект, а заболотный вечный!

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      Рейтинг: +1579

      Евгений Агеев > Борат 46 минут назад

      Он проект, которому не суждено реализоваться)

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      Рейтинг: +852

      Борат > Евгений Агеев 26 минут назад

      он уже реализовался.
      деньги, трофеи, голова бога...

      0
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      Рейтинг: +2379

      Рубинище 1 час назад

      Ну не смешите, какая ещё сборная Заболотному.

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