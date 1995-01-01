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    «Жирона» расторгла контракт с экс-нападающим ЦСКА Думбия. Он забил 3 гола в 22 матчах

    «Жирона» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Сейду Думбия.

    31-летний игрок перешел в испанский клуб летом 2018 года из лиссабонского «Спортинга» на правах свободного агента.

    Всего ивуариец провел за «Жирону» 22 игры и забил три гола. Договор форварда был рассчитан до 2021 года.

    Ранее сообщалось, что футболист может перейти в российский клуб.

    • С 2010-го по 2014-й и с 2015 году Думбия выступал за московский ЦСКА, трижды выиграв с ним чемпионат России.

    Источник: Официальный сайт «Жироны»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1606

      все_будет_AUDI 4 минуты назад

      Свободным агентом можно и взять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +274

      кран 1 час назад

      Пора возвращаться в ЦСКА)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +852

      Борат 1 час назад

      ему уже пятый десяток пошёл, пора заканчивать...

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