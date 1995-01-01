«Жирона» расторгла контракт с экс-нападающим ЦСКА Думбия. Он забил 3 гола в 22 матчах

Свободным агентом можно и взять
«Жирона» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Сейду Думбия.
31-летний игрок перешел в испанский клуб летом 2018 года из лиссабонского «Спортинга» на правах свободного агента.
Всего ивуариец провел за «Жирону» 22 игры и забил три гола. Договор форварда был рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в российский клуб.
- С 2010-го по 2014-й и с 2015 году Думбия выступал за московский ЦСКА, трижды выиграв с ним чемпионат России.