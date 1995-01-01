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    Daily Mail: Озил и Колашинац могут пропустить еще несколько игр по соображениям безопасности. Их дома охраняют собаки

    В «Арсенале» опасаются, что защитник Сеад Колашинац и полузащитник Месут Озил могут пропустить несколько игр на старте сезона.

    Ранее клуб не взял футболистов на выездной матч первого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) по соображениям безопасности после того, как в конце июля их пытались ограбить на севере Лондона неизвестные с ножами.

    Предполагается, что в инциденте замешаны городские банды, и «Арсенал» опасается, что это может стать постоянной проблемой. Колашинац и Озил глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией.

    Лондонцы стремятся обеспечить безопасность всей команды, а не только боснийца и немца. Это может доставить определенные трудности при транспортировке футболистов на выездные матчи.

    На прошлой неделе возле дома Озила на севере Лондона были арестованы двое мужчин. В настоящее время возле домов футболистов круглосуточно дежурят охранники и сторожевые собаки.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +159

      SanekGol 14 минут назад

      так и карьеру завершить недолго)))

      0
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      Рейтинг: +2575

      AtticusFinch 39 минут назад

      Собаки? это они про выходцев из Восточной Европы так пишут что ли, которые взяли их под своё крыло?

      0
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      Рейтинг: +8334

      DeStar 1 час назад

      понимаю страх и все такое .но млять, тебе можно тупо приезжать на тренировку и домой. потом на матч и домой. Заработок миллионы евро в год, слабо нанять на "дорогу" на тренировку и матч, 2-3 охранника с оружием и все? такие как неймар вообще ходят вечно с охраной к примеру. Напали то с ножами) а не с калашами

      2
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      Рейтинг: +11194

      bset > DeStar 1 час назад

      Дааа, охрана копейки стоит по сравнению с зарплатой. А случись что - тратить ее будет некому. Удивительно, что до сих пор охраной не обзавелись.

      0
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      Рейтинг: +8334

      DeStar > bset 1 час назад

      да дэбилизм. Всякое бывает, но раз до такого дошло, то почему бы не такое решение принять? или они сейчас на трансфер попросятся лишь бы в другую страну свалить играть подальше от лондона?)

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      Рейтинг: +1038

      altezzik 1 час назад

      Шах и мат, англичане.

      0
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      Рейтинг: +7341

      KLIM777 1 час назад

      ахахааххахаха почему пару? В целях безопасности надо покинуть Великобританию. В Китай уехать например. Или позвонили и сказали, что 2 недели будем поджидать около стадиона, а потом надоест?)))

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