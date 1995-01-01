Daily Mail: Озил и Колашинац могут пропустить еще несколько игр по соображениям безопасности. Их дома охраняют собаки

В «Арсенале» опасаются, что защитник Сеад Колашинац и полузащитник Месут Озил могут пропустить несколько игр на старте сезона.

Ранее клуб не взял футболистов на выездной матч первого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) по соображениям безопасности после того, как в конце июля их пытались ограбить на севере Лондона неизвестные с ножами.

Предполагается, что в инциденте замешаны городские банды, и «Арсенал» опасается, что это может стать постоянной проблемой. Колашинац и Озил глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией.

Лондонцы стремятся обеспечить безопасность всей команды, а не только боснийца и немца. Это может доставить определенные трудности при транспортировке футболистов на выездные матчи.

На прошлой неделе возле дома Озила на севере Лондона были арестованы двое мужчин. В настоящее время возле домов футболистов круглосуточно дежурят охранники и сторожевые собаки.