Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Озил и Колашинац не сыграют с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

    Игроки «Арсенала» Сеад Колашинац и Месут Озил пропустят матч первого тура АПЛ против «Ньюкасла». Это связано с тем, что футболисты подверглись вооруженному нападению в июле.

    Клуб опасается за безопасность игроков, поэтому в матче они участвовать не будут. В официальном заявлении «Арсенал» выразил надежду на скорое возвращение футболистов в матчи.

    • В прошлом сезоне АПЛ Колашинац провел 24 матча, сделал пять результативных пасов.
    • Озил в минувшем розыгрыше АПЛ провел 23 матча, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • Матч «Ньюкасл» – «Арсенал» состоится 11 августа.

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79165
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72995
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru