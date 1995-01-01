Озил и Колашинац не сыграют с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

Игроки «Арсенала» Сеад Колашинац и Месут Озил пропустят матч первого тура АПЛ против «Ньюкасла». Это связано с тем, что футболисты подверглись вооруженному нападению в июле.

Клуб опасается за безопасность игроков, поэтому в матче они участвовать не будут. В официальном заявлении «Арсенал» выразил надежду на скорое возвращение футболистов в матчи.