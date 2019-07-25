Вооруженные люди пытались ограбить Озила и Колашинаца на севере Лондона

Сегодня, 25 июля, игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона.

Как сообщает Sky Sports, ограбить футболистов пытались преступники с ножами и на скутерах.

Во время инцидента немец выскочил из машины и побежал за помощью в расположенный рядом ресторан. В итоге сотрудники заведения помогли спортсменам отбиться от злоумышленников.

«Арсенал» подтвердил произошедшее, отметив, что Озил и Колашинац не пострадали. Оба игрока дали показания полиции, которая занимается поиском нападавших.