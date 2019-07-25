Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Вооруженные люди пытались ограбить Озила и Колашинаца на севере Лондона

    Сегодня, 25 июля, игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона.

    Как сообщает Sky Sports, ограбить футболистов пытались преступники с ножами и на скутерах.

    Во время инцидента немец выскочил из машины и побежал за помощью в расположенный рядом ресторан. В итоге сотрудники заведения помогли спортсменам отбиться от злоумышленников.

    «Арсенал» подтвердил произошедшее, отметив, что Озил и Колашинац не пострадали. Оба игрока дали показания полиции, которая занимается поиском нападавших.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2019 23:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +543

      Untitled-1 1 час назад

      Озил представил себя в ответственном матче и грабители его не заметили!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru