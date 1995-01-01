Кухарчук: «На поле Шаронов всех «вырубал». Однажды даже дал подзатыльник Ибрагимовичу»

Бывший игрок «Рубина» Илья Кухарчук рассказал об игре Романа Шаронова в бытность защитником казанской команды.

«На поле Шаронов всех «вырубал». Помню, что он однажды даже Златану Ибрагимовичу подзатыльник дал, когда «Рубин» встречался с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Такое вот «отмочить» мог, да.

А за пределами поля… Молодые ребята же не отдыхали в тех местах, где бывает основной состав. Нам зарплата этого просто не позволяла.

Конечно, Шаронов «пихал» молодым. Он ведь был очень суровым, плюс играл на позиции центрального защитника. Чаще мне «пихал» лишь помощник главного тренера Александр Мацюра. Я его только и слышал по большей части. За меня даже как-то раз заступился Махач Гаджиев, который попросил «не убивать» парня своими придирками. А я что ни делал на поле — все ему казалось, что плохо. Поэтому не помню, чтобы Шаронов в таком же объеме что-то предъявлял молодым», — сказал Кухарчук.