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    Кухарчук: «На поле Шаронов всех «вырубал». Однажды даже дал подзатыльник Ибрагимовичу»

    Бывший игрок «Рубина» Илья Кухарчук рассказал об игре Романа Шаронова в бытность защитником казанской команды.

    «На поле Шаронов всех «вырубал». Помню, что он однажды даже Златану Ибрагимовичу подзатыльник дал, когда «Рубин» встречался с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Такое вот «отмочить» мог, да.

    А за пределами поля… Молодые ребята же не отдыхали в тех местах, где бывает основной состав. Нам зарплата этого просто не позволяла.

    Конечно, Шаронов «пихал» молодым. Он ведь был очень суровым, плюс играл на позиции центрального защитника. Чаще мне «пихал» лишь помощник главного тренера Александр Мацюра. Я его только и слышал по большей части. За меня даже как-то раз заступился Махач Гаджиев, который попросил «не убивать» парня своими придирками. А я что ни делал на поле — все ему казалось, что плохо. Поэтому не помню, чтобы Шаронов в таком же объеме что-то предъявлял молодым», — сказал Кухарчук.

    • Шаронов играл за казанский клуб с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014 год.
    • Кухарчук принадлежал «Рубину» с 2007-го по 2010 год, но не сыграл в команде ни одного матча.
    • Сейчас 29-летний нападающий играет за подмосковные «Химки».

    Источник: News.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1472

      алдан2014 23 минуты назад

      Что то свистит паренёк

      0
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      Рейтинг: +560

      GSmall 47 минут назад

      Видимо Ибра не заметил)))иначе ......)

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