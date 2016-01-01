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    Тренер «Порту» Консейсау поругался с прессой перед матчем с «Краснодаром»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау повздорил с журналистами перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

    Консейсау перенес запланированную пресс-конференцию на час позже, из-за чего португальские журналисты стали предъявлять ему претензии. В ответ на их недовольство тренер заявил, что имеет право переносить время начала мероприятия по своему усмотрению.

    Между Консейсау и представителями прессы возник ожесточенный спор. Позднее конфликт был погашен, сообщает «Матч ТВ».

    В понедельник вечером «Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч квалификации ЛЧ с «Порту».

    • Матч «Порту» – «Краснодар» состоится во вторник в 22:00 по московскому времени.
    • В первой встрече российская команда уступила со счетом 0:1.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +843

      Борат 20 секунд назад

      Надо было перенести на два часа позже и не прийти))))

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