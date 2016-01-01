Тренер «Порту» Консейсау поругался с прессой перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау повздорил с журналистами перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Консейсау перенес запланированную пресс-конференцию на час позже, из-за чего португальские журналисты стали предъявлять ему претензии. В ответ на их недовольство тренер заявил, что имеет право переносить время начала мероприятия по своему усмотрению.

Между Консейсау и представителями прессы возник ожесточенный спор. Позднее конфликт был погашен, сообщает «Матч ТВ».

В понедельник вечером «Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч квалификации ЛЧ с «Порту».