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    «Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч квалификации ЛЧ с «Порту»

    Делегация «Краснодара» прибыла в Португалию, где пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

    «Долетели! Все отлично! Почти не заметили этих шести часов», – говорится в публикации в твиттере южан.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Порту», на игре ожидается аншлаг. Уже продано более 40 тысяч билетов.

    • Матч «Порту» – «Краснодар» состоится 13 августа в 22:00 по московскому времени.
    • В первой встрече российская команда уступила со счетом 0:1.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -269

      kazak161 17 минут назад

      Краснодар! За вами Родина и Россия! Выиграйте эту игру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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