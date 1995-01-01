«Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч квалификации ЛЧ с «Порту»

Делегация «Краснодара» прибыла в Португалию, где пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

«Долетели! Все отлично! Почти не заметили этих шести часов», – говорится в публикации в твиттере южан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Порту», на игре ожидается аншлаг. Уже продано более 40 тысяч билетов.

Матч «Порту» – «Краснодар» состоится 13 августа в 22:00 по московскому времени.

В первой встрече российская команда уступила со счетом 0:1.