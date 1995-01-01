Карпин – о втором месте «Ростова» в РПЛ: «Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка недобрали»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результаты своей команды на старте нового сезона РПЛ.

– Если брать пять туров, то «Ростов» набрал 11 очков и идет на втором месте. Насколько вы довольны тем, как команда стартовала?

– Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка, наверное, недобрали. Ничьи со «Спартаком» и «Уралом» – могли бы и в этих играх взять больше очков, хотя бы два очка.

Грех жаловаться, команда играет в другой футбол или хотя бы пытается. Понятно, что нужно время. Уже по ходу сезона, так как предсезонки не было, вскрываются многие проблемы.