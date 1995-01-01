Карпин – о втором месте «Ростова» в РПЛ: «Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка недобрали»

Ох, довыпендривается.
5-6 место максимум по итогу.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результаты своей команды на старте нового сезона РПЛ.
– Если брать пять туров, то «Ростов» набрал 11 очков и идет на втором месте. Насколько вы довольны тем, как команда стартовала?
– Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка, наверное, недобрали. Ничьи со «Спартаком» и «Уралом» – могли бы и в этих играх взять больше очков, хотя бы два очка.
Грех жаловаться, команда играет в другой футбол или хотя бы пытается. Понятно, что нужно время. Уже по ходу сезона, так как предсезонки не было, вскрываются многие проблемы.
- «Ростов» в первых пяти турах победил «Оренбург», «Арсенал» и «Крылья Советов», а также сыграл вничью со «Спартаком» и «Уралом».
- Лидирует в РПЛ действующий чемпион «Зенит».