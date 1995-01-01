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    Карпин – о втором месте «Ростова» в РПЛ: «Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка недобрали»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результаты своей команды на старте нового сезона РПЛ.

    – Если брать пять туров, то «Ростов» набрал 11 очков и идет на втором месте. Насколько вы довольны тем, как команда стартовала?

    – Грех, наверное, жаловаться, но, думаю, два очка, наверное, недобрали. Ничьи со «Спартаком» и «Уралом» – могли бы и в этих играх взять больше очков, хотя бы два очка.

    Грех жаловаться, команда играет в другой футбол или хотя бы пытается. Понятно, что нужно время. Уже по ходу сезона, так как предсезонки не было, вскрываются многие проблемы.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +363

      johnny983 21 секунду назад

      Ох, довыпендривается.
      5-6 место максимум по итогу.

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      Рейтинг: +3479

      APchelov 15 минут назад

      Ну так все не добрали )

      0
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      Рейтинг: +13751

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У Валеры хорошее настроение

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