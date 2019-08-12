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    Bild: «Бавария» хочет арендовать Коутиньо бесплатно

    Сегодня журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что «Бавария» заинтересована в аренде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    По информации Bild, мюнхенский клуб действительно хочет подписать бразильца, однако рассчитывает арендовать его бесплатно.

    Кроме того, «Бавария» следит за ситуацией с вингером каталонской команды Усманом Дембеле, который по-прежнему является их трансферной целью.

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    12.08.2019 22:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8325

      DeStar 6 минут назад

      Зачем это барсе?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      teodogat 17 минут назад

      Бесплатно - это любимое слово для Баварии)

      0
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