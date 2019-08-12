Bild: «Бавария» хочет арендовать Коутиньо бесплатно

Сегодня журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что «Бавария» заинтересована в аренде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

По информации Bild, мюнхенский клуб действительно хочет подписать бразильца, однако рассчитывает арендовать его бесплатно.

Кроме того, «Бавария» следит за ситуацией с вингером каталонской команды Усманом Дембеле, который по-прежнему является их трансферной целью.