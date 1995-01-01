Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Журналист Скира: «Барселона» согласилась на переход Коутиньо в «Баварию»

    «Бавария» близка к подписанию полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере.

    Мюнхенский клуб ведет переговоры с агентом бразильца Киавашем Джурабчаном. «Барселона» уже согласилась отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа. «Бавария» готова выплачивать игроку 11 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов вести переговоры с «Барселоной» о переходе в каталонский клуб нападающего Неймара. «Барса» готова отдать за него 50 миллионов евро, Коутиньо и правого защитника Нельсона Семеду.

    • По данным Transfermarkt, стоимость Коутиньо оценивается в 90 миллионов.
    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 45 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:11
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru