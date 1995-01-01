Журналист Скира: «Барселона» согласилась на переход Коутиньо в «Баварию»

Утка
«Бавария» близка к подписанию полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере.
Мюнхенский клуб ведет переговоры с агентом бразильца Киавашем Джурабчаном. «Барселона» уже согласилась отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа. «Бавария» готова выплачивать игроку 11 миллионов евро в год плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов вести переговоры с «Барселоной» о переходе в каталонский клуб нападающего Неймара. «Барса» готова отдать за него 50 миллионов евро, Коутиньо и правого защитника Нельсона Семеду.
- По данным Transfermarkt, стоимость Коутиньо оценивается в 90 миллионов.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 45 тысяч подписчиков.