Журналист Скира: «Барселона» согласилась на переход Коутиньо в «Баварию»

«Бавария» близка к подписанию полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере.

Мюнхенский клуб ведет переговоры с агентом бразильца Киавашем Джурабчаном. «Барселона» уже согласилась отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа. «Бавария» готова выплачивать игроку 11 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов вести переговоры с «Барселоной» о переходе в каталонский клуб нападающего Неймара. «Барса» готова отдать за него 50 миллионов евро, Коутиньо и правого защитника Нельсона Семеду.