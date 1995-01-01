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    Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает через год бесплатно подписать Эриксена

    «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, туринский клуб рассчитывает заключить контракт с датчанином через год, когда он станет свободным агентом.

    Впрочем, 27-летний футболист ещe может сменить команду этим летом. Его связывают с переходом в «Реал» или «Атлетико».

    • В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +669

      VVadic 33 минуты назад

      Ага, сразу после Атлетико!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3059

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ага леви жид так и бесплатно его отдал . Топа ну бесплатно )))

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      Рейтинг: +218

      jengais 1 час назад

      Впрочем, 27-летний футболист ещe может сменить команду этим летом. Его связывают с переходом в «Реал» или «Атлетико».

      Как он может сменить команду этим летом, если трансферное окно уже закрыто?

      0
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      Рейтинг: +3059

      dinar7777dinar > jengais 1 час назад

      В Испании же не закрыто .

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      Рейтинг: +218

      jengais > dinar7777dinar 1 час назад

      разве окно не в двустороннем порядке работает? А то как то странно если можно продать кого то из Англии, а купить нельзя. Да и Погба уже сегодня заявил, что мол погружен в игру за Юнайтед и тд....или я чего то не понимаю?

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