Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает через год бесплатно подписать Эриксена

Ага, сразу после Атлетико!
«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.
По информации источника, туринский клуб рассчитывает заключить контракт с датчанином через год, когда он станет свободным агентом.
Впрочем, 27-летний футболист ещe может сменить команду этим летом. Его связывают с переходом в «Реал» или «Атлетико».
- В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.