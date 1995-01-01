Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает через год бесплатно подписать Эриксена

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.

По информации источника, туринский клуб рассчитывает заключить контракт с датчанином через год, когда он станет свободным агентом.

Впрочем, 27-летний футболист ещe может сменить команду этим летом. Его связывают с переходом в «Реал» или «Атлетико».