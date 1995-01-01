«Чемпионат»: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового

Зенит вроде 4 давал
По информации «Чемпионата», «Уфа» и ЦСКА достигли соглашения по переходу защитника Данила Кругового.
Армейцам осталось договориться об условиях контракта с игроком.
Как сообщал «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.
Защитником интересовался «Зенит», петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду питерцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.