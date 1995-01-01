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    «Чемпионат»: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового

    По информации «Чемпионата», «Уфа» и ЦСКА достигли соглашения по переходу защитника Данила Кругового.

    Армейцам осталось договориться об условиях контракта с игроком.

    Как сообщал «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.

    Защитником интересовался «Зенит», петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду питерцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10234

      Garrincha58 31 минуту назад

      Зенит вроде 4 давал

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      Рейтинг: +533

      shikari__ > Garrincha58 19 минут назад

      40

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3672

      Lester84 33 минуты назад

      Осталось теперь нападающего подписать и состав укомплектован

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Фанат Рубина 34 минуты назад

      Защитником интересовался «Зенит», петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».
      вот и вся практика зенита....

      видимо хотели за намного меньшую сумму купить чем уфа просила, и покрыть остальное суммой аренды обратно в уфу!

      1
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      Рейтинг: +11171

      bset 39 минут назад

      Ну посмотрим, что за игрок... Статистика не впечатляет, хотя тот же Дивеев тоже был запасным, а в ЦСКА с ходу основным стал.

      1
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      Рейтинг: +130

      Футурист 39 минут назад

      в команде напов нет!!!сколько можно защитников покупать

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      Рейтинг: +533

      shikari__ > Футурист 19 минут назад

      защитников тоже нет.

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      Рейтинг: +10234

      Garrincha58 40 минут назад

      Зенит опять прос...л своего же игрока

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