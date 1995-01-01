«Чемпионат»: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового

По информации «Чемпионата», «Уфа» и ЦСКА достигли соглашения по переходу защитника Данила Кругового.

Армейцам осталось договориться об условиях контракта с игроком.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.

Защитником интересовался «Зенит», петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».