«СЭ»: ЦСКА предложил «Уфе» около 2 миллионов за Кругового

ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Уфы» Данила Кругового.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.

Круговой также пообщался с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА, которые заверили футболиста, что рассчитывают на него здесь и сейчас.

Россиянином интересуется «Зенит», но петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».