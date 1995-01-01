«СЭ»: ЦСКА предложил «Уфе» около 2 миллионов за Кругового

ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Уфы» Данила Кругового.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.
Круговой также пообщался с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА, которые заверили футболиста, что рассчитывают на него здесь и сейчас.
Россиянином интересуется «Зенит», но петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.