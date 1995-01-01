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    «СЭ»: ЦСКА предложил «Уфе» около 2 миллионов за Кругового

    ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Уфы» Данила Кругового.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи сделали предложение башкирскому клубу по трансферу 21-летнего игрока в размере около 2 миллионов евро.

    Круговой также пообщался с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА, которые заверили футболиста, что рассчитывают на него здесь и сейчас.

    Россиянином интересуется «Зенит», но петербуржцы готовы купить его и оставить на год в аренде в «Уфе».

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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