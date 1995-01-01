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    Медведев: «Приход Малкома привел к выводу, что Джорджевичу будет сложно попадать в заявку»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Луки Джорджевича в «Локомотив».

    «Главный фактор, почему у Джорджевича не получилось закрепиться в «Зените», — это конкуренция. У нас есть Дзюба, Азмун, Дриусси.

    Приход Малкома, который также является легионером, однозначно привeл нас к выводу, что Джорджевичу будет сложно проявлять себя и попадать в заявку на игру, выходить на поле. Мы никогда не будем держать игроков на лавке, поэтому уже расстались со многими игроками из обоймы «Зенита».

    Что касается усиления прямого конкурента, то переход сильного футболиста в другие клубы российского чемпионата только повышает уровень нашего футбола в целом, следовательно, повышается и уровень нашего клуба. Так что конкуренции мы не боимся», – сказал Медведев.

    В понедельник «Локомотив» объявил о трансфере Джорджевича. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего форварда 1,8 миллиона евро.

    • Джорджевич перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.
    • В составе петербуржцев нападающий провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3476

      APchelov 46 минут назад

      Не дали парню поиграть

      0
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      Рейтинг: +428

      dimmmka 1 час назад

      У малкома был приход?

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