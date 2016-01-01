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    The Times: Озила и Колашинаца взяли под опеку бандиты из Восточной Европы

    Футболисты «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной из-за опасности повторного нападения на них.

    После вооруженной атаки на севере Лондона Озил и Колашинац получили поддержку от группировки, связанной с выходцами из Восточной Европы, пишет The Times. Бандиты предупреждают футболистов о возможных нападениях. В ответ на это, другая банда стала угрожать футболистам.

    В конце июля Озил и Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона. Ограбить футболистов пытались преступники с ножами и на скутерах.

    Озил и Колашинац не сыграли в матче 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» из соображений безопасности.

    • В прошлом сезоне АПЛ Колашинац провел 24 матча, сделал пять результативных пасов.
    • Озил в минувшем розыгрыше АПЛ провел 23 матча, забил пять голов, сделал две результативные передачи.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: -149

      diamondfan 30 минут назад

      Озила в Зенит, пользы больше будет, чем в Арсенале!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3905

      3a zenit 46 минут назад

      значит любителей посмотреть на шпили находят,а кучку малолеток гоп стоп найти не могут?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4344

      Агасфер 49 минут назад

      Да вы шо...Этого не может быть,там же до пяток цивилизованное и законопослушное общество.А "...если кто-то кое-где у нас порой",то это точняк-из Восточной Европы.Читай-Путин их крышует.

      1
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      Рейтинг: +860

      Boeung777 50 минут назад

      Дешёвый пиар.

      1
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      Рейтинг: +5605

      mihail200606 1 час назад

      Чешуя какая то..

      2
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      Рейтинг: +7305

      KLIM777 1 час назад

      Какой цирк)) бандиты, группировки. Нападать повторный раз зачем? Будто бы они кого-то убили)) Пусть нападают, для этого есть соответствующие органы, которые должны в миг решать такие проблемы.

      2
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      Рейтинг: +1191

      Ден 781 1 час назад

      Вот тебе и Европа

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