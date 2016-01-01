The Times: Озила и Колашинаца взяли под опеку бандиты из Восточной Европы

Футболисты «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной из-за опасности повторного нападения на них.

После вооруженной атаки на севере Лондона Озил и Колашинац получили поддержку от группировки, связанной с выходцами из Восточной Европы, пишет The Times. Бандиты предупреждают футболистов о возможных нападениях. В ответ на это, другая банда стала угрожать футболистам.

В конце июля Озил и Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона. Ограбить футболистов пытались преступники с ножами и на скутерах.

Озил и Колашинац не сыграли в матче 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» из соображений безопасности.