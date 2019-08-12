Гендиректор «Ахмата»: «На стадионах кричат вещи и похуже»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал инцидент с выкриком в дикторской во время матча со «Спартаком» (1:3).

«Высказывание сотрудника в дикторской? Он принес свои извинения. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.

Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи. Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться. Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать», – сказал Айдамиров.