Гендиректор «Ахмата»: «На стадионах кричат вещи и похуже»

Да конечно, всё правильно. Но если бы этим уволенным и извинившимся сотрудником оказалась бы женщина - было бы смешнее.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал инцидент с выкриком в дикторской во время матча со «Спартаком» (1:3).
«Высказывание сотрудника в дикторской? Он принес свои извинения. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.
Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи. Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться. Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать», – сказал Айдамиров.
- Бывший сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, уволенный после оскорбления судьи Алексея Сухого, объяснил, зачем он кричал в микрофон.
- Инцидент на матче случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской рубки крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».