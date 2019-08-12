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    Гендиректор «Ахмата»: «На стадионах кричат вещи и похуже»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал инцидент с выкриком в дикторской во время матча со «Спартаком» (1:3).

    «Высказывание сотрудника в дикторской? Он принес свои извинения. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.

    Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи. Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться. Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать», – сказал Айдамиров.

    • Бывший сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, уволенный после оскорбления судьи Алексея Сухого, объяснил, зачем он кричал в микрофон.
    • Инцидент на матче случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской рубки крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2936

      momwig_ 1 минуту назад

      Да конечно, всё правильно. Но если бы этим уволенным и извинившимся сотрудником оказалась бы женщина - было бы смешнее.

      0
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      Рейтинг: +11195

      slavutiq70 7 минут назад

      Одно дело просто кричат,,,другое дело в микрофон с рубки,,,,,совершенно разные вещи,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13740

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Наградите его! Он не виноват, это болельщики спровоцировали московские.

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