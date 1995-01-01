Лэмпард – о критике Моуриньо: «Меня не должны волновать слова экспертов или кого-либо еще»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова телевизионного эксперта Жозе Моуринью, раскритиковавшего выбор состава на матч с «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал, серьезно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле травмированных футболистов просто потому, что они опытные. Игроки, которые вышли на поле, позволили нам играть лучше соперника на протяжении 45-60 минут матча. Очевидно, что мы совершали индивидуальные ошибки, раз они забили четыре гола, нанеся пять ударов. Такова суровая реальность для нас.

Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще. Говорить – их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счeте 2:1 или 3:1 – как, возможно, и должно было быть, если бы мы лучше реализовали свои моменты и удача была на нашей стороне – матч сложился бы совершенно иным образом», – сказал Лэмпард.

Ранее Лэмпард заявил, что счет 0:4 в матче с «МЮ» был «даже близко не по игре».