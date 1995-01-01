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    АПЛ. «МЮ» разгромил «Челси» в дебютном матче Лэмпарда

    Встреча первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»«Челси» закончилась со счетом 4:0.

    Нападающий Маркус Рэшфорд оформил дубль, форвард Антони Марсьяль и полузащитник Даниэль Джеймс забили по одному голу.

    Матч стал дебютным для главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда и хавбека Кристиана Пулишича, а также защитника «Юнайтед» Гарри Магуайра.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 17 (с пенальти); 2:0 – Марсьяль, 65; 3:0 – Рэшфорд, 67; 4:0 – Джеймс, 81.

    МЮ: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Лингард (Мата, 86), Перейра (Джеймс, 74), Мактоминей, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86).

    Челси: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Баркли (Пулишич, 58), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73), Маунт, Педро, Абрахам (Жиру, 66).

    Предупреждения: Лингард, 48; Линделеф, 69 – Зума, 36; Жоржиньо, 52; Абрахам, 57; Канте, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1686

      absent32 24 секунды назад

      ха))) Лемпард плюху споймал))) красавчики манкунианцы, по дьявольски )))

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      Рейтинг: +308

      Каменный стояк 1 минуту назад

      Официально: Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера лондонского "Челси".

      0
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      Рейтинг: +755

      Sedoi_Goblin 4 минуты назад

      Это просто праздник какой-то!!! Не ожидал! С победой!

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      Рейтинг: +1049

      Marley Bob 5 минут назад

      Требовать от Челси приемлемого результата пока не приходится.приход нового тренера,практически без опыта работы,ощутимые проблемы с составом,лидер команды ее покинул,нападения нет,центра обороны,как выяснилось,тоже..запасаться терпением поклонникам синих..

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      Рейтинг: +11

      Oldtrafford83 6 минут назад

      Отличное начало сезона!!! Харри Магуаир, Аарон Ван-Бисакка и Даниел Джеймс,добро пожаловать!)

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      Рейтинг: +1414

      Vladarg 9 минут назад

      Суровые времена наступают для детища Абрамовича.

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      Рейтинг: +3061

      dinar7777dinar 10 минут назад

      Лэмпард лэмпард как будто хрен знает какой топовый тренер ))) закатали ваше членси в асфальт .

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