АПЛ. «МЮ» разгромил «Челси» в дебютном матче Лэмпарда

Встреча первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Челси» закончилась со счетом 4:0.

Нападающий Маркус Рэшфорд оформил дубль, форвард Антони Марсьяль и полузащитник Даниэль Джеймс забили по одному голу.

Матч стал дебютным для главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда и хавбека Кристиана Пулишича, а также защитника «Юнайтед» Гарри Магуайра.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 17 (с пенальти); 2:0 – Марсьяль, 65; 3:0 – Рэшфорд, 67; 4:0 – Джеймс, 81.

МЮ: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Лингард (Мата, 86), Перейра (Джеймс, 74), Мактоминей, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86).

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Баркли (Пулишич, 58), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73), Маунт, Педро, Абрахам (Жиру, 66).

Предупреждения: Лингард, 48; Линделеф, 69 – Зума, 36; Жоржиньо, 52; Абрахам, 57; Канте, 90.

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