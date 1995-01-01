Лэмпард – о поражении в Манчестере: «Счет даже близко не по игре. Четыре наших ошибки, четыре гола»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог поражению от «Манчестер Юнайтед» (0:4, 1-й тур АПЛ) в своем первом матче в ново должности.

«Счет даже близко не по игре. Четыре наших ошибки, четыре гола. Хотя в первом тайме мы контролировали игру большую часть времени.

Мы попали в каркас ворот (дважды – прим. «Бомбардира»), а судья принял несколько спорных решений. К перерыву мы должны были вести в счете.

«МЮ» – очень контратакующая команда, это их самая сильная сторона. Мы долго время не давали им уйти в контратаку.

Сейчас нам не хватает игроков сборных нескольких топ-футболистов но я не буду оправдываться. Сегодняшний состав был конкурентоспособен, но соперник воспользовался четырьмя нашими ошибками», – цитирует англичанина Sky.

0:4 – самый разгромный счет для тренеров «Челси» в дебютном матче за 41 год.

«МЮ» уничтожил «Челси», но не делайте быстрых выводов. До борьбы за чемпионство им далеко