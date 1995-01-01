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    Лэмпард – о поражении в Манчестере: «Счет даже близко не по игре. Четыре наших ошибки, четыре гола»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог поражению от «Манчестер Юнайтед» (0:4, 1-й тур АПЛ) в своем первом матче в ново должности.

    «Счет даже близко не по игре. Четыре наших ошибки, четыре гола. Хотя в первом тайме мы контролировали игру большую часть времени.

    Мы попали в каркас ворот (дважды – прим. «Бомбардира»), а судья принял несколько спорных решений. К перерыву мы должны были вести в счете.

    «МЮ» – очень контратакующая команда, это их самая сильная сторона. Мы долго время не давали им уйти в контратаку.

    Сейчас нам не хватает игроков сборных нескольких топ-футболистов но я не буду оправдываться. Сегодняшний состав был конкурентоспособен, но соперник воспользовался четырьмя нашими ошибками», – цитирует англичанина Sky.

    • 0:4 – самый разгромный счет для тренеров «Челси» в дебютном матче за 41 год.

    «МЮ» уничтожил «Челси», но не делайте быстрых выводов. До борьбы за чемпионство им далеко

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7282

      KLIM777 3 минуты назад

      Как игрок легенда, как тренер обычная базарная бабка.

      Какие могут быть оправдания, когда клуб не готов.

      0
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      Рейтинг: +3532

      ivan-football-fan 11 минут назад

      Фржнк, что такое есть "..мы контролировали игру.."?
      Какую игру вы контролировали? Где на поле, на каких его участках и в какие моменты вы её "контролировали"???
      ЭТА игра закончилась для вас 0-4!
      Вы "мяч дежали"...КОГДА ОН НЕ БЫЛ НУЖЕТ МЮ?))))
      А когда он манкунианцам потребовался (4 раза точно), они его забирали?)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6487

      Вомбат 57 минут назад

      Смотрел только последние полчаса этой игры, когда матч ЦСКА-Сочи наскучил, но в эти полчаса все было не так, как говорит Лэмпард. На поле были топ-команда и голимый середняк. МЮ стал сильнее эа лето, а Челси слабее.

      -1
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      Рейтинг: +260

      Berikosha > Вомбат 27 минут назад

      Фрэнк прав, счет не по игре, немного не повезло, Челси смотрелся лучше!!! Вилиана и Одои не хватало

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      Рейтинг: +3532

      ivan-football-fan > Berikosha 14 минут назад

      Вы шутите? 0-4 - это, по Вашему "НЕМНОГО НЕ ПОВЕЗЛО"?)))
      Что же ждёт Челси в случае, если "не повезёт" серьёзно?)))

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      Рейтинг: +290

      Shotlandets86 > ivan-football-fan 10 минут назад

      Не шутит, в первом тайме у МЮ не было ни одного момента, а у Челси четыре, второй гол МЮ забит с нарушением, а после него уже матч, можно сказать, закончился.

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