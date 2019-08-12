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    Кононов: «VAR должен быть на каждой игре. Не буду разбирать судейство в матче с «Ахматом»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о судействе в матче с «Ахматом» (3:1, пятый тур чемпионата России).

    «Я уже говорил, что VAR должен быть на каждой игре. Судейство не буду разбирать.

    У меня тоже иногда бушуют эмоции внутри, но есть комитеты, где будут разбираться не на эмоциях», – сказал Кононов.

    Из восьми матчей пятого тура возможность просмотра видеоповторов была только на двух.

    • На 77-й минуте нападающий хозяев Адама Мбенге получил вторую желтую карточку. Позже неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».

    • «Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», – прокомментировал ситуацию грозненский клуб.

    • «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в таблице. 19-го августа команда встретится с ЦСКА в рамках шестого тура.

    • 15-го числа «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Первый завершился победой московской команды – 3:2.

    Источник: Sport24

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