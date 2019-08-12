Кононов: «VAR должен быть на каждой игре. Не буду разбирать судейство в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о судействе в матче с «Ахматом» (3:1, пятый тур чемпионата России).

«Я уже говорил, что VAR должен быть на каждой игре. Судейство не буду разбирать.

У меня тоже иногда бушуют эмоции внутри, но есть комитеты, где будут разбираться не на эмоциях», – сказал Кононов.

Из восьми матчей пятого тура возможность просмотра видеоповторов была только на двух.