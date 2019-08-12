Кононов: «VAR должен быть на каждой игре. Не буду разбирать судейство в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о судействе в матче с «Ахматом» (3:1, пятый тур чемпионата России).
«Я уже говорил, что VAR должен быть на каждой игре. Судейство не буду разбирать.
У меня тоже иногда бушуют эмоции внутри, но есть комитеты, где будут разбираться не на эмоциях», – сказал Кононов.
Из восьми матчей пятого тура возможность просмотра видеоповторов была только на двух.
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На 77-й минуте нападающий хозяев Адама Мбенге получил вторую желтую карточку. Позже неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».
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